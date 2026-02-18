En vivo: el Inter de Lautaro visita a Bodo/Glimt con el objetivo de encaminar la serie

El equipo del campeón del mundo arranca los playoffs de Champions en Noruega como favorito, pero ante un rival que ya dio sorpresas.
El FK Bodø/Glimt recibe este miércoles a Inter de Milán desde las 17:00 en el Aspmyra Stadion por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto italiano, capitaneado por Lautaro Martínez, parte como claro favorito y buscará un triunfo que le permita definir la clasificación con tranquilidad en la revancha en Milán.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO