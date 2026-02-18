Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 FEB 2026 | 35º
X
Somos Deporte

En vivo: el Inter de Lautaro visita a Bodo/Glimt con el objetivo de encaminar la serie

El equipo del campeón del mundo arranca los playoffs de Champions en Noruega como favorito, pero ante un rival que ya dio sorpresas.

Hoy 16:27

El FK Bodø/Glimt recibe este miércoles a Inter de Milán desde las 17:00 en el Aspmyra Stadion por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto italiano, capitaneado por Lautaro Martínez, parte como claro favorito y buscará un triunfo que le permita definir la clasificación con tranquilidad en la revancha en Milán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

____________
TEMAS Lautaro Martínez FC Inter de Milán Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial
  2. 2. Horror en Indonesia: un cocodrilo gigante mató a una mujer en el río y el dramático rescate quedó filmado
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 18 de febrero: anticipan una jornada calurosa, con nubosidad y alta humedad
  4. 4. Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija
  5. 5. Fate anunció su cierre definitivo: la marca argentina de neumáticos despedirá a 920 empleados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT