Evacuaron la torre Andes del Complejo Manuel Belgrano por una alarma de incendio

La medida se adoptó por protocolo minutos antes de las 8. El personal administrativo y un bar del lugar fueron evacuados.

Hoy 09:33

Una alarma contra incendios se activó minutos antes de las 8 de este viernes en la torre Andes del Complejo Manuel Belgrano, ubicado en la intersección de avenida Belgrano y Andes, en la zona norte de la Capital.

Ante el sonido de la alarma, se dispuso la evacuación preventiva de todo el personal administrativo que se encontraba en el edificio. También desalojaron el bar que funciona entre ambas torres, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

El episodio generó momentos de preocupación y un movimiento inusual en el sector, ya que empleados y clientes debieron salir a la vía pública mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

Alrededor de las 9, y tras constatarse que no existía foco ígneo ni situación de riesgo, las autoridades autorizaron el reingreso al edificio y las actividades se normalizaron.

Ahora se investiga qué provocó el encendido de la alarma. Días atrás, una situación similar ocurrió en las torres del Complejo Juan Felipe Ibarra, donde también se activó una alarma y se evacuó el lugar de manera preventiva, sin que se registraran incendios ni personas afectadas.