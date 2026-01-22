Evacuaron las torres del Complejo Juan Felipe Ibarra por una alarma de incendio

La medida se adoptó de manera preventiva. No se registraron focos ígneos ni personas afectadas.

Una alarma de incendio se activó este jueves en el piso 11 de las torres del Complejo Juan Felipe Ibarra, lo que motivó la evacuación preventiva del personal que se encontraba trabajando en el lugar.

Ante el sonido de la alarma, los empleados salieron a la calle siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

La situación generó momentos de incertidumbre y provocó un movimiento poco habitual en la zona, que es céntrica y muy transitada, llamando la atención de peatones y automovilistas. Cabe recordar que en el complejo funcionan los ministerios de Economía y Educación.

Tras la inspección, se confirmó que no hubo incendio ni situaciones de riesgo, por lo que el episodio quedó reducido a una falsa alarma. Las actividades se normalizaron luego de constatarse que no existía peligro.