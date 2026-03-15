Violento choque entre un colectivo y una motocicleta dejó un herido en La Banda

El siniestro ocurrió sobre calle 25 de Mayo, frente a la Cooperativa Algodonera. El conductor del rodado menor resultó con heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al hospital.

Hoy 22:15

Un grave siniestro vial se registró este domingo en la ciudad de La Banda, cuando un colectivo de media distancia y una motocicleta colisionaron en un sector de intenso movimiento vehicular.

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El hecho tuvo lugar sobre calle 25 de Mayo, frente a la Cooperativa Algodonera, donde por causas que se encuentran bajo investigación ambos vehículos impactaron violentamente. Como consecuencia del choque, la motocicleta terminó incrustada debajo del colectivo, evidenciando la magnitud del impacto.

A raíz de la colisión, el conductor del rodado menor salió despedido y quedó tendido sobre la calzada con heridas de consideración, lo que generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona.

Minutos después del siniestro, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) arribaron al lugar para resguardar la escena y ordenar el tránsito, ya que la presencia de curiosos comenzó a concentrarse en el sector.

Posteriormente, personal de salud asistió al motociclista y lo trasladó de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado para una mejor atención médica.

En tanto, peritos de Criminalística realizaron las tareas correspondientes en el lugar del hecho, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades.