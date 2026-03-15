Falleció un candidato presidencial a semanas de las elecciones en Perú

Napoleón Becerra perdió la vida en un accidente vial mientras se trasladaba por el sur del país.

Hoy 18:35

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña. Lo anunciaron este domingo autoridades locales.

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Becerra, de 67 años, era presidente de esa formación política de izquierda y marchaba en las últimas posiciones de las encuestas, entre lo más de 30 candidatos que se postulan para las elecciones del próximo 12 de abril.

El PTE-Perú figura en las encuestas en la categoría “otros”, al contar con menos de 1% de las preferencias de los ciudadanos. Los sondeos posicionan a Rafael López Aliaga al frente de la intención de votos.

El accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.

“El candidato Becerra ya ha fallecido”, dijo a la emisora RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca.

Según su relato, él mismo llevó a Becerra, de 61 años, hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó la muerte de Becerra, y deseó la pronta recuperación de las tres personas que lo acompañaban y que resultaron heridas en el accidente.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.