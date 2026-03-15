Murió una beba en un accidente en la ruta 14, en Entre Ríos

Tenía un año y medio y viajaba con sus padres cuando el auto despistó. Ambos resultaron heridos.

Hoy 22:06

Una beba de un año y medio murió en un despiste en la Ruta 14 cerca de Colón, Entre Ríos. La menor viajaba junto a sus padres, que resultaron heridos.

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El hecho ocurrió cuando el Peugeot 207 en el que se trasladaban circulaba desde Concordia hacia Gualeguaychú, ciudad de la que la familia es oriunda.

Según informó el Puesto de Control Vial Mabragaña, en el accidente no hubo otros involucrados. El padre de la menor, de 22 años, conducía el auto cuando perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

En el vehículo también viajaba la madre de la beba, una chica de 21 años. De acuerdo con Ahora Entre Ríos, el conductor sufrió lesiones leves, mientras que la joven resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladada de urgencia para recibir atención médica.

La muerte de la beba no fue el único hecho trágico con menores en Entre Ríos en las últimas horas. Durante la noche del sábado, una familia protagonizó un fuerte choque frontal sobre la Ruta Nacional 127. Como consecuencia del impacto murieron una pareja y sus dos hijos.

Los primeros datos de la investigación determinaron que la camioneta Renault Duster en la que viajaba la familia chocó de frente contra un camión que circulaba por la misma ruta y transportaba trigo.

El impacto fue tan violento que tres de los ocupantes murieron en el acto. El único menor que había sobrevivido fue rescatado con vida entre los restos del vehículo, pero murió horas después en el Hospital San Roque de Paraná.