Denuncian abusos en centro de rehabilitación en Sáenz Peña, Chaco

Familias de exresidentes denuncian abusos y maltratos en un centro de rehabilitación en Sáenz Peña, Chaco.

Hoy 03:18

Un grupo de aproximadamente diez hombres, junto a sus familiares, se presentó este viernes ante las autoridades judiciales y policiales de Sáenz Peña, Chaco, para denunciar graves episodios de maltratos, abusos de autoridad, agresiones físicas, psicológicas y hechos de abuso sexual en un centro de rehabilitación.

Las denuncias están dirigidas específicamente hacia los responsables del establecimiento denominado “Regreso al Padre”, ubicado en el barrio Puerta del Sol de esta Ciudad Termal.

Testimonios que ya forman parte de la causa revelan que varios exresidentes sufrieron insultos constantes, castigos, severas restricciones alimentarias y condiciones de alojamiento inadecuadas durante su permanencia en el lugar.

Los denunciantes también afirmaron que eran obligados a realizar trabajos manuales, cuyos ingresos económicos eran apropiados exclusivamente por los directivos del centro.

Entre los relatos más alarmantes, un joven aseguró haber presenciado golpizas y agresiones físicas hacia otros internos, mientras que otro manifestó que su delicado estado de salud fue desatendido por las autoridades, lo que resultó en una internación hospitalaria de urgencia.

La investigación se complicó con las declaraciones de dos exresidentes, quienes denunciaron presuntos abusos sexuales y vejaciones, expuestos ante la Justicia bajo amenazas y castigos físicos.

Ante la seriedad de las acusaciones, la Fiscalía ha ordenado la intervención de profesionales médicos y psicológicos para asistir a las presuntas víctimas y ha dispuesto la conducción de tres personas señaladas en la causa, quienes están a disposición de las autoridades para avanzar con las diligencias pertinentes.