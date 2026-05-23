Búsqueda internacional de una niña santafesina desaparecida en Venezuela

La investigación de la desaparición de Mía Guadalupe Salteño Altamirano se desarrolla en la Unidad Fiscal Santa Fe por un caso de sustracción y ocultamiento de la menor que podría haber sido llevada a Venezuela.

Hoy 04:28

La Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe han solicitado colaboración internacional para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una niña de cinco años desaparecida desde agosto de 2023, quien podría estar en Venezuela.

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La investigación, que se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe, está relacionada con una presunta sustracción y ocultamiento de la menor, tras una denuncia presentada por su padre en la capital de Santa Fe.

Según la hipótesis judicial, la madre de la niña, Fiorella Abigail Salteño, habría trasladado a su hija fuera del país sin la autorización paterna y sin registros migratorios oficiales desde el 23 de agosto de 2023.

La pesquisa ha incluido un análisis exhaustivo de redes sociales, declaraciones testimoniales y solicitudes de información a organismos tanto nacionales como internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la pequeña.

La causa ha adquirido relevancia internacional a raíz de accesos detectados y registros relacionados con diferentes países de la región, incluyendo Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los investigadores sospechan que la niña podría estar en Venezuela, dado que se han identificado supuestos vínculos familiares del compañero de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.

En este contexto, Interpol ha emitido una notificación amarilla para la localización de Mía Guadalupe, medida que se aplica en casos de personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y se han activado mecanismos de cooperación internacional con las autoridades de Venezuela y Brasil.

La fiscalía ha instado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña a comunicarse con las autoridades competentes o con la Unidad Fiscal Santa Fe a través del WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico [email protected].