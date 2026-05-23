Un internet más sucio y más caro

La soledad se convirtió en la nueva pandemia mundial y fuimos a depositar nuestra esperanza en la Santísima Trinidad de las Redes: Facebook, Twitter e Instagram.

Hoy 04:54

Por Mariano Donadío, en diario La Nación

Pero estos lugares -que solían ser un espacio de encuentro con otras personas- fue mutando de a poco hasta convertirse en un shopping de ofertas y “contenidos especiales”.

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Las redes nos muestran cada vez menos mensajes de nuestros amigos. El escritor canadiense Cory Doctorow lo llama la “enshittification” (mierdificación) de las redes. “Para Mark Zuckerberg y Elon Musk”, explica, “ese activo que tienes, que son tus amistades, en realidad son un lastre, porque esta amistad no se basa en quedarse ahí la mayor cantidad de tiempo posible a ver anuncios”.

Fuimos hacia allá en busca de compañía. Pero cada dos pasos nos tropezamos con una publicidad o un contenido generado por IA. Facebook e Instagram son como un viejo barrio que sufre una gentrificación acelerada. Busco contacto humano y todos quieren venderme algo. Malhaya mi mala suerte.

Y además:

Para Doctorow, la esperanza hoy descansa en el poder estatal -como el de la administración Biden y las de varios países europeos- para controlar a los monopolios de Silicon Valley y volver al “internet bueno y querido” que supimos disfrutar, en una época no tan lejana.