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Los signos zodiacales más beneficiados al cierre de mayo según Angeluz

La astróloga Angeluz reveló que Tauro, Géminis y Virgo serán los signos más favorecidos al cierre de mayo, mientras que otros deben prestar atención a su salud, amor propio y estabilidad emocional.

Hoy 05:28

La astróloga y médium Angeluz visitó El Mañanero para compartir sus predicciones zodiacales para el cierre de mayo, asegurando que se avecinan semanas cargadas de energía, cambios y nuevas oportunidades para todos los signos.

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Los nativos de Aries enfrentarán días de cambios emocionales y un carácter fuerte durante el cierre de mayo. Angeluz recomendó a quienes rodean a este signo tener paciencia y darles su espacio para evitar conflictos innecesarios.

Para Tauro, la astróloga anticipó una etapa favorable en proyectos, economía y decisiones importantes. Es un buen momento para realizar compras, remodelar, iniciar créditos o concretar cambios pendientes. “Tauro tiene que brillar”, afirmó.

Angeluz destacó que Géminis vivirá días positivos, marcados por alegría, carisma y energía renovada, además de la llegada de viajes y proyectos importantes. Este signo debe aprovechar la conexión con el universo y enfocarse en alcanzar sus metas.

Según Angeluz, Cáncer recibirá una influencia positiva de Venus y otros planetas, fortaleciendo el área sentimental y emocional. Los que inician una relación buscarán estabilidad, mientras otros intentarán encontrar una pareja sólida.

Para Leo, el cierre de mayo será ideal para enfocarse en la economía y atraer nuevas oportunidades. Se recomienda trabajar la ley de atracción y mantener pensamientos positivos para concretar metas y proyectos.

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