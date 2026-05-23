“Quiero que sea totalmente independiente”: el mensaje de Trump al nuevo jefe de la Reserva Federal

"Quiero que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo", declaró el mandatario. Kevin Warsh sucede a Jerome Powell quien sufrió fuertes presiones de Trump para que bajar las tasas de interés.

Hoy 05:35

Donald Trump afirmó este viernes, durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que quiere que este sea "totalmente independiente".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y simplemente haga un gran trabajo. Que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo", declaró el mandatario, quien en el pasado presionó al anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, para que bajara las tasas de interés.

Warsh fue confirmado por el Senado la semana pasada, aportando un nuevo liderazgo al banco central más poderoso del mundo en un momento delicado para la economía global.

Además, Warsh, de 56 años y exalto funcionario de la Reserva Federal, asume la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente.

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de los combustibles.

El comité que fija las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró la mayor cantidad de votos disidentes en más de tres décadas. Y Powell, tras años de ataques personales por parte del presidente republicano y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, planea permanecer en la junta de la institución incluso después de que termine su mandato como presidente, lo que podría crear un centro de poder competidor.

Trump ha exigido cambios en la Reserva Federal

La Reserva Federal ha enfrentado numerosas amenazas a su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, e inició una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado relacionado con una renovación de un edificio.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en una entrevista con Fox News días atrás que cree que los mercados están aliviados de que Warsh “ayudará a bajar las tasas de interés con el tiempo”.

“Obviamente, guiado por los datos”, dijo Hassett. “No le estoy poniendo ninguna presión a Kevin Warsh”.