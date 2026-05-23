SpaceX tuvo un exitoso lanzamiento de la última versión de su cohete Starship, pero tras el aterrizaje asustó a todos

El cohete despegó desde Texas en un vuelo decisivo para los planes lunares de Estados Unidos y Elon Musk. El vuelo duró poco más de una hora, pero luego del aterrizaje explotó.

Hoy 06:21

Luego de una doble postergación, la empresa aeroespacial SpaceX lanzó con éxito este viernes la última versión de su megacohete Starship en un vuelo de prueba crucial para la empresa de Elon Musk, que prevé su salida a Bolsa. El vuelo duró más de 65 minutos, pero asustó a todos luego de que descendiera en medio del Océano Índico, explotó.

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Según informaron desde Texas, donde se produjo el lanzamiento, el cohete no estuvo exento de contratiempos. Sin embargo, los empleados de SpaceX estallaron en júbilo cuando el cohete amerizó en el océano como estaba previsto. Más allá de la explosión que tuvo al final.

Starship despegó con éxito desde Texas poco después de las 17.30 hora de Texas y las dos partes del aparato se separaron correctamente. Sin embargo, "el propulsor no completó la combustión prevista", según confirmó el portavoz de la empresa, Dan Huot, durante la transmisión en vivo del lanzamiento.

Los especialistas indicaron que el propulsor cayó de manera muy rápida e incontrolada en las aguas del golfo de México. Y aunque SpaceX no tenía planes de recuperarlo intacto, sí contaba con hacerlo amerizar en un punto concreto.

Luego de viralizarse toda la secuencia inicia, desde el control afirmaron: "íAmerizaje confirmado!". Según las imágenes sin embargo, la nave no se encontraba exactamente en la órbita correcta tras un fallo de uno de sus motores. Y para compensarlo, había hecho funcionar sus otros cinco motores restantes un poco más de tiempo.

"Yo no lo llamaría una inserción orbital nominal", afirmó Huot, pero señaló que el cohete se encontraba en una trayectoria que estaba "dentro de los márgenes preestablecidos".

Los empleados de SpaceX celebraron cuando la nave comenzó a desplegar un conjunto de satélites de prueba, así como dos "satélites Starlink especialmente modificados" equipados con cámaras para analizar el escudo térmico del artefacto. En tanto, el dueño de la empresa, el magnate Elon Musk aplaudió a su equipo en X, calificando el vuelo de "épico".

"Han marcado un gol para la humanidad", dijo.

El lanzamiento de Starship tuvo que ser postergado dos veces por "fallas técnicas", según explicaron. Inicialmente iba a ser lanzado el miércoles, y luego el jueves. Finalmente pudo hacerlo este viernes.

SpaceX completó el 12º vuelo de prueba de Starship

La empresa de Musk lanzó el Starship por duodécima vez este viernes, siete meses después de su último lanzamiento.

Con sus 124 metros de altura, el modelo actual es ligeramente más grande que el anterior y la compañía está empeñada en demostrar las mejoras introducidas, tras presentar esta semana la documentación para comenzar a cotizar en la Bolsa. La oferta pública inicial (OPI) se espera que sea en junio y que marque un récord.

Hay mucho en juego con los avances de SpaceX: la empresa tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva para los programas lunares.

La agencia espacial estadounidense prevé enviar astronautas a la Luna en 2028. Y quiere ganarle a China, que aspira a enviar allí una misión tripulada antes de 2030.

Clayton Swope, experto aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a la Agencia AFP que "la versión mejorada de Starship hizo la mayor parte de lo que SpaceX esperaba que hiciera durante el lanzamiento". Pero señaló que había pasado un tiempo significativo desde el último vuelo de prueba.

Tras la prueba, el director de la NASA, Jared Isaacman publicó elogios en X. "Un paso más cerca de la Luna... un paso más cerca de Marte", dijo.

Tanto SpaceX como su rival Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos que también compite por desarrollar un módulo de alunizaje, reajustaron sus estrategias para priorizar proyectos relacionados con misiones lunares.

La NASA aspira a probar en 2027 un encuentro en órbita entre su nave espacial y uno o dos módulos lunares, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de que culmine el 2028.