Lista actualizada de apellidos que pueden otorgar ciudadanía española

La ciudadanía española es accesible para quienes demuestran vínculos familiares, a pesar de que la Ley de Nietos culminó en octubre de 2025, existen alternativas legales disponibles.

Hoy 07:01

La nacionalidad española continúa siendo una opción viable para aquellos que logran demostrar raíces familiares en España. A pesar de que el plazo principal de la Ley de Nietos finalizó en octubre de 2025, existen vías legales que permiten avanzar en el proceso de obtención de la ciudadanía, siempre que los solicitantes puedan acreditar su vínculo mediante documentación oficial.

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática facilitó el acceso a la ciudadanía para los hijos y nietos de españoles exiliados. Aunque esta ventana se ha cerrado, aún quedan rutas permanentes para aquellos que puedan probar su ascendencia directa mediante partidas y certificaciones actualizadas.

Las alternativas disponibles en 2025 incluyen la opción de solicitar la ciudadanía por descendencia directa. Si uno de tus padres o madres fue español de origen, puedes formalizar tu solicitud sin depender de programas temporales, siempre y cuando reúnas certificados de nacimiento que enlacen cada generación y la condición de español del progenitor.

Otra vía es la residencia legal, que permite a ciudadanos de América Latina solicitar la nacionalidad tras dos años de residencia continua en España. Este plazo se reduce a un año si el solicitante está casado con un ciudadano español o nació en territorio español.

Además, existe la opción de derecho de opción para hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad bajo normas recientes, siempre que puedan acreditar filiación y cumplir con los plazos administrativos.

En cuanto a los apellidos que pueden orientar la búsqueda familiar, muchos descendientes en la región comparten apellidos de origen ibérico como García, Rodríguez, Fernández, Pérez, Sánchez, López y otros. Aunque el apellido por sí solo no otorga derechos, puede servir como pista para localizar registros en España.

Iniciar el proceso para obtener la ciudadanía española conlleva múltiples beneficios. Contar con un pasaporte español permite vivir, estudiar y trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Además, ofrece acceso a servicios públicos y la posibilidad de transmitir la ciudadanía a hijos menores, constituyendo una vía de movilidad y oportunidades para proyectos personales y profesionales.