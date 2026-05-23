Gran expectativa: el papa León XIV podría visitar Santiago del Estero en noviembre

Mientras se aguarda una comunicación oficial de la Santa Sede, la expectativa crece en torno a una visita ansiada por la Iglesia argentina.

Hoy 06:46

Informaciones difundidas el viernes reforzarían la posibilidad de que el papa León XIV concrete una visita a la Argentina durante noviembre de este año y que, dentro de su recorrido, incluya a Santiago del Estero. Según trascendió en las últimas horas a través de fuentes oficiosas y diplomáticas, el Sumo Pontífice también visitaría Córdoba y Buenos Aires.

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La información fue difundida por el medio cordobés Cadena 3, que aseguró que "la intención del Sumo Pontífice sería concretar una gira por el país en noviembre", en el marco de conversaciones avanzadas entre el Vaticano y el Gobierno argentino. No obstante, hasta el momento no existiría una confirmación oficial de la Santa Sede y todavía restaría definir aspectos logísticos y el itinerario definitivo de la gira sudamericana.

De acuerdo con las versiones que comenzaron a tomar fuerza el viernes, Santiago del Estero seguiría apareciendo dentro del posible recorrido papal, algo que ya había sido anticipado semanas. En aquella oportunidad, distintas fuentes eclesiásticas sostenían que el viaje podría incluir además una visita a la Basílica de Luján y a Córdoba, en una estadía de alrededor de tres días por el país.

"La buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino"

Las especulaciones crecieron luego de una serie de publicaciones en redes sociales entre el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. "Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle 'la buena noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda primavera", escribió Quirno junto a una imagen tomada en la residencia de Olivos. Minutos después, Milei respondió con emojis de leones y el mensaje: "Se viene".

En paralelo, el exembajador uruguayo en Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, también había deslizado días atrás que el Papa tendría previsto visitar Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre. "Confirmamos que en la agenda de viajes del Papa para este año están Argentina, Uruguay y Perú", sostuvo Enciso en declaraciones radiales, citando fuentes diplomáticas cercanas al Vaticano.

Mientras se aguarda una comunicación oficial de la Santa Sede, la expectativa continúa creciendo en torno a una visita que podría convertirse en un hecho histórico para el país y especialmente para Santiago del Estero, sede primada de la Iglesia argentina y tierra natal de Mama Antula.