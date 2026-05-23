El ex Puma Patricio Albacete fue procesado por violencia de género contra Pamela Pombo

No tendrá prisión preventiva, pero le embargarán una suma millonaria. Había sido denunciado por su expareja, Pamela Pombo, por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas.

Hoy 05:18

Patricio Albacete, exintegrante de la selección de rugby Los Pumas fue procesado este viernes por violencia de género, entre otros cargos. La resolución dictaminó que no tendrá prisión preventiva pero le embargarán 30 millones de pesos.

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La resolución judicial se basa en una investigación que comenzó tras la denuncia de su exesposa, la modelo Pamela Pombo. Hay al menos cinco hechos de violencia física y también habrá que sumarle un episodio de hostigamiento, según figura en la causa.

Según revela el expediente judicial de esos cinco episodios, hay dos relevantes. En uno, el exrugbier habría cerrando con llave la puerta del departamento durante unos 20 minutos, impidiendo que su exmujer pudiera retirarse. Según consta, durante ese lapso le ordenó: “De acá no te vas”.

En el otro hecho que se hizo hincapié es de características similares. También habría interceptado a su expareja cuando intentaba irse, limitando nuevamente su libertad ambulatoria.

A juicio del tribunal, esta clase de conductas configuran el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo" dado que en ambos momentos, la relación matrimonial estaba vigente.

Albacete quedó acusado de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. Según el fallo publicado por el sitio Noticias Argentinas, el juez consideró acreditados distintos episodios de mucha agresión dentro de una dinámica de violencia que se hizo sostenida en el tiempo.

Los hechos denunciados y luego investigados tuvieron lugar en el departamento que el matrimonio compartía, ubicado sobre la calle Libertad al 1500, en el barrio de Recoleta.

En la resolución dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, que se dio a conocer este viernes, incluye un embargo para el exPuma de 30 millones de pesos.

Según consta en el informe publicado, "los hechos denunciados por Pombo no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de una dinámica vincular atravesada por la intimidación, el control y la violencia física". Según se supo, la pareja llevaba separada formalmente siete meses, pero seguían residiendo en el mismo lugar, situación que derivó en múltiples conflictos y episodios agresivos.

Además, se sostuvo que existen elementos probativos para considerar los delitos que se están investigando, tanto de lo objetivo, como lo subjetivo.

La exvedette y esposa de Albacete había denunciado penalmente al rugbier hacia fines de abril por violencia de género y tentativa de homicidio. Por entonces, circularon videos que acompañaban su denuncia de actos violentos sobre la víctima. En sus redes sociales, Pombo compartió videos de momentos de extrema tensión y agresiones físicas por parte de su exmarido. Todo en el ámbito doméstico.

La pareja se había formalizado en diciembre de 2024, pero la convivencia duró poco. Menos de un año. Lo que llevó a la separación del matrimonio.

En un raid televisivo, Pombo reveló detalles de su problemática convivencia a pesar de intentar salvar a la pareja con acciones terapeuticas. En su denuncia, la modelo contó que el miedo y la frustración terminaron por quebrar el vínculo, denunciando incluso un reciente intento de asfixia que motivó la calificación de tentativa de homicidio agravado.

Por lo pronto, y más allá de lo grave de las acusaciones de Pombo, el juzgado dispuso que Albacete continúe libre, aunque con estrictas medidas cautelares.

Se le impuso la exclusión del domicilio que compartía con Pombo por 90 días y se ordenó el reintegro de la víctima a esa vivienda, además de la provisión del botón antipánico para su protección.