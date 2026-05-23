Activos argentinos cerraron una semana positiva impulsados por señales financieras y fiscales

Los activos argentinos tuvieron una semana positiva tanto en renta fija como en renta variable, en un contexto donde comenzaron a consolidarse señales más favorables a nivel local e internacional.

Hoy 04:59

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

La desescalada en Medio Oriente colaboró con el clima externo, mientras que en el plano doméstico el mercado reaccionó positivamente a la aceleración en las compras de reservas por parte del Banco Central, los datos de actividad económica, la ratificación del rumbo fiscal, la aprobación de la revisión del acuerdo con el FMI y el anuncio de una nueva reducción de retenciones.

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Los bonos argentinos volvieron a mostrar mejoras

La deuda soberana argentina cerró una semana positiva y logró extender la recuperación observada en las últimas ruedas. Los Globales registraron subas de entre 0,4% y 1,6%, destacándose especialmente el desempeño del tramo largo de la curva. En consecuencia, el riesgo país volvió a retroceder y se ubicó en torno a los 514 puntos básicos. El mercado encontró respaldo en una combinación de factores locales e internacionales que ayudaron a mejorar el ánimo de los inversores. En el frente externo, comenzaron a observarse señales de desescalada en Medio Oriente, un elemento que colaboró con el comportamiento general de los mercados emergentes. A nivel local, el foco estuvo puesto sobre la aceleración en las compras de reservas por parte del Banco Central, los datos vinculados a la actividad económica, la continuidad del esquema fiscal y la aprobación de la revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

El Merval volvió a acercarse al umbral de los US$2.000

La renta variable argentina también mostró una semana favorable. Con la temporada de balances locales llegando prácticamente a su fin, el índice S&P Merval avanzó 4,9% durante la semana y cerró en torno a los US$1.914. De esta manera, el mercado accionario local volvió a aproximarse al umbral de los US$2.000, nivel que continúa siendo seguido de cerca por los operadores financieros. La mejora observada en las acciones acompañó el comportamiento positivo de los bonos soberanos y permitió consolidar una semana de recuperación para los activos argentinos en general.

El dólar oficial se mantuvo estable y el BCRA aceleró las compras

En el frente cambiario, el tipo de cambio oficial spot mostró pocos movimientos y cerró la semana prácticamente estable, con una baja de apenas 0,1% hasta la zona de $1.393,5. La estabilidad observada en el mercado oficial coincidió con una aceleración en la liquidación de la cosecha gruesa, situación que continuó fortaleciendo el ingreso de divisas al mercado cambiario. En este contexto, el Banco Central volvió a mostrar una fuerte participación compradora y adquirió US$909 millones durante la semana. De esta manera, el BCRA ya acumula compras por US$1.835 millones durante mayo y más de US$8.849 millones en lo que va de 2026, acercándose al objetivo de US$10.000 millones que sigue de cerca el mercado financiero. La evolución de las reservas internacionales continúa siendo uno de los principales ejes observados por los inversores dentro del escenario económico argentino.

El mercado siguió de cerca el frente fiscal y el acuerdo con el FMI

Otro de los factores que acompañó el desempeño de los activos argentinos fue la aprobación de la revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. La continuidad del programa volvió a ubicarse entre los principales temas seguidos por el mercado financiero, junto con las señales vinculadas al sostenimiento del rumbo fiscal. A esto se sumó el anuncio de una nueva reducción de retenciones, otro de los elementos que formó parte de la atención de los inversores durante la semana.

Finanzas difundió el menú de la próxima licitación

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas difundió el menú correspondiente a la licitación prevista para el próximo miércoles 27 de mayo. Luego de dos licitaciones en las que se incluyeron los nuevos bonos duales CER-TAMAR, en esta oportunidad el equipo económico buscará extender duration mediante instrumentos tradicionales CER y TAMAR. Entre los instrumentos incluidos aparece una LECAP con vencimiento al 15 de septiembre de 2026. También se ofrecerán dos BONCER con vencimiento al 31 de marzo de 2027 y al 30 de septiembre de 2027. A su vez, el menú contempla un bono TAMAR con vencimiento al 31 de agosto de 2028. La licitación también incluirá bonos Dólar Linked con vencimiento al 31 de julio de 2026 y al 31 de marzo de 2027. Por último, se incorporaron bonos Hard Dollar con vencimiento al 29 de octubre de 2027 y al 31 de octubre de 2028.

Una semana positiva para los activos argentinos

La semana dejó un saldo favorable para los activos financieros argentinos tanto en renta fija como en renta variable. La mejora en el contexto internacional, junto con las señales económicas y financieras observadas a nivel local, permitió que el mercado mostrara una recuperación generalizada mientras los inversores continúan siguiendo de cerca la evolución de las reservas internacionales, el frente fiscal y el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.