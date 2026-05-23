Trágico accidente en Santa Clara deja un motociclista fallecido

Un motociclista de 44 años perdió la vida en un accidente en la avenida Juan José Castro de Santa Clara, Jujuy, tras perder el control de su moto al intentar esquivar un perro que se cruzó en su camino.

Hoy 02:22

En un trágico siniestro vial ocurrido en la localidad de Santa Clara, un hombre de 44 años perdió la vida este jueves tras un accidente en la avenida Juan José Castro. El incidente se produjo cuando el motociclista intentó esquivar a un perro que se cruzó repentinamente en su trayectoria.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:55 de la mañana, momento en el cual personal de la Seccional 28° fue alertado y se trasladó de inmediato al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron al conductor tendido junto a su motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Una ambulancia del SAME llegó rápidamente para asistir al herido, quien fue derivado con urgencia al Hospital Paterson. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció durante el traslado debido a la gravedad de sus lesiones, que, según las primeras pericias, fueron causadas por un politraumatismo grave.

Las averiguaciones realizadas por los investigadores apuntan a que el motociclista perdió el control de su rodado al intentar evitar el impacto con el perro, lo que resultó en una caída violenta sobre el pavimento.

En el lugar del accidente, trabajaron efectivos de la Seccional 28° y personal de Criminalística, quienes llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del siniestro. Se espera el resultado de pericias complementarias que puedan ofrecer más información sobre el accidente.

Este trágico evento resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de extremar precauciones al conducir, especialmente en áreas donde pueden presentarse animales en la vía.