Menstruación y vida cotidiana: cómo influye el ciclo en el ánimo y las actividades diarias

La especialista explicó que el ciclo menstrual tiene efectos biológicos y también sociales, ya que muchas personas atraviesan síntomas que influyen en su rutina diaria y en su bienestar emocional.

Hoy 20:20

La menstruación es un proceso natural del cuerpo que, además de los cambios físicos conocidos, también puede influir en el estado emocional y en la vida cotidiana de muchas personas. Sin embargo, durante años fue un tema rodeado de silencios, prejuicios y falta de información.

En diálogo con Diario Panorama, la licenciada obstetra Rita Morano explicó que el ciclo menstrual tiene efectos biológicos claros, aunque también existen aspectos sociales y culturales que influyen en cómo cada persona lo transita.

“El ciclo sí tiene afectaciones en las cuestiones biológicas, más bien localizadas en el útero. Pero también nos afecta de manera social. Hay algunas personas que atraviesan ciclos más dolorosos”, señaló.

Además, remarcó que históricamente la menstruación estuvo rodeada de estigmas y tabúes que todavía persisten en la sociedad. “Uno de los tabúes que circula tiene que ver con cómo la menstruación ha sido estigmatizada a lo largo del tiempo. La palabra menstruación muchas veces asusta, genera burla o incomodidad”.

También destacó la importancia de seguir generando espacios de información y diálogo para naturalizar el tema y derribar prejuicios que durante años rodearon al ciclo menstrual.