Tras sus dichos racistas en “GH”, Carmiña Masi contó cómo la tratan en la calle

La exparticipante del reality relató qué pasó cuando salió a caminar por San Telmo después de su expulsión del programa.
Carmiña Masi contó cómo la tratan las personas en la calle después de su expulsión de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) por dichos racistas.
Este domingo, la exparticipante paseó por el barrio de San Telmo y se llevó una sorpresa. A raíz de eso, relató su experiencia con el público en redes sociales.
“Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, muy loco para mí todo esto todavía”, dijo en sus historias de Instagram.
Acto seguido, agregó: “Ni mencionar que hay gente que me dice ‘no te tenías que ir, ojalá vuelvas a la casa’. Argentinos diciendo que ya está, que hay mucha exageración de los medios”. “Igual insisto que la gente de los medios hace su trabajo exagerando, porque no tienen la vara de la moral”, señaló.
A modo de cierre, le dedicó unas palabras a un fanático: “Le quiero agradecer a ese chico que se me acercó y me regaló un llavero de una estrella culona, y a toda la gente que de verdad me pidió una foto, me pidió un beso y un abrazo. Sigue siendo muy loco, así que gracias, chicos. Expulsada”.