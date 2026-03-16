El COE informó que el embalse en Termas sigue bajando, pero la situación del Río Dulce aún es grave

El parte difundido a las 22 horas indica que la cota del lago se ubica en 274,17 msnm y que el caudal erogado hacia el río Dulce continúa siendo elevado. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y las medidas de prevención.

Hoy 00:14

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) difundió este domingo por la noche un nuevo parte informativo sobre la situación hidrológica del Embalse Río Hondo y el río Dulce, en el marco del monitoreo que se realiza tras la creciente registrada en los últimos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe emitido a las 22 horas del 15 de marzo, la cota del embalse se ubica en 274,17 metros sobre el nivel del mar, mientras que la erogación hacia el río Dulce alcanza los 1.666 metros cúbicos por segundo. En tanto, el aporte de los ríos que alimentan el lago es de 1.391 metros cúbicos por segundo.

Según indicaron desde el organismo, durante las últimas 24 horas no se registraron situaciones de emergencia de consideración vinculadas a la creciente, aunque remarcaron que el escenario continúa siendo grave debido al elevado volumen de agua que sigue siendo liberado desde la presa hacia el cauce del río.

Leve pero sostenida bajante

En el informe también se detalla la evolución que presentó la creciente durante las últimas horas. De acuerdo con los registros, durante la noche anterior el nivel se mantuvo estable, mientras que a lo largo de la jornada de este domingo se observó una leve pero sostenida bajante del caudal.

Desde el COE señalaron que esta tendencia, sumada a los pronósticos meteorológicos que anticipan menores precipitaciones en las provincias vecinas que aportan agua a la cuenca, permite mantener expectativas favorables sobre la evolución de la situación.

En ese sentido, indicaron que si se mantiene la tendencia descendente de la creciente, en los próximos días el sistema podría comenzar a ingresar de manera progresiva en una fase de normalización.

Medidas de prevención

Mientras tanto, el Municipio y el Comité de Emergencia continúan con diversas acciones preventivas, entre ellas el monitoreo permanente del embalse y del caudal del río, el control de las zonas ribereñas, la asistencia y seguimiento de familias en áreas de riesgo y la coordinación operativa entre las distintas áreas municipales y organismos de seguridad.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la población mantener las medidas de precaución y evitar acercarse a las márgenes del río Dulce, especialmente en sectores bajos o inundables, debido a que el caudal continúa siendo elevado.