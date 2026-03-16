El tiempo para este lunes 16 de marzo en Santiago del Estero: jornada calurosa y con probabilidad de lluvias por la noche

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 16 de marzo se espera una máxima de 31° y una mínima de 23°, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y posibilidad de precipitaciones hacia la noche.

Hoy 01:54

El clima en Santiago del Estero se presentará este lunes con temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado, en una jornada que podría cerrar con leves probabilidades de lluvias.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 16 de marzo se prevé una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados.

Durante gran parte del día el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque con baja probabilidad.

Pronóstico para el martes

En tanto, el pronóstico extendido anticipa condiciones más inestables para el martes. Según el organismo meteorológico, se espera una máxima de 34 grados y una mínima de 24, con cielo mayormente nublado.

Además, para la tarde y la noche del martes se prevén altas probabilidades de tormentas fuertes, por lo que se recomienda a la población seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.