Clodomira: acuchilló siete veces a su ex cuando fue a buscar a su hijo de un año

La mujer recibió 6 puntazos en la zona dorso lumbar y otra a la altura del seno derecho. Se halla internada, fuera de peligro, con custodia policial mientras él es buscado intensamente.

Hoy 06:30

La Policía investiga un hecho de violencia ocurrido en la ciudad de Clodomira, donde una joven de 19 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca por su expareja.

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De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, el episodio fue reportado alrededor de las 15.15 de ayer, cuando personal de la Comisaría 16 fue informado mediante un llamado telefónico desde el hospital local sobre el ingreso de una joven madre con heridas provocadas por un arma blanca.

Efectivos policiales se dirigieron al centro de salud y allí se entrevistaron con Marta Luna, madre de la víctima, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.

Según su testimonio, la joven se encuentra separada desde hace aproximadamente una semana de su expareja, identificado como Franco Gómez, de 28 años, con quien tiene un hijo de un año y seis meses.

La mujer indicó que días antes el acusado había retirado al menor con el compromiso de devolverlo, lo cual no habría cumplido pese a los pedidos de la madre.

Ante esa situación, la joven se dirigió al domicilio del acusado, ubicado sobre calle Justo José de Urquiza del barrio Villa Nueva, con el objetivo de retirar al niño.

En ese lugar se produjo una discusión y, según la denuncia, el hombre extrajo un objeto punzante de entre sus prendas y atacó a la joven.

La víctima fue trasladada por familiares al hospital zonal, donde los médicos constataron que presentaba seis heridas de arma blanca en la zona dorso lumbar y otra a la altura del seno derecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Centro Integral de Salud Banda para la realización de estudios y atención médica especializada.

Interviene en la causa el fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de turno, Álvaro Yagüe, quien solicitó a la Justicia de Control y Garantías una orden de allanamiento y detención para el acusado.

La causa fue caratulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo en grado de tentativa”. Personal policial se presentó en el domicilio del sospechoso, pero el mismo no se encontraba en el lugar.

El fiscal dispuso además que se asigne custodia policial para la víctima y que a su madre se le entregue un botón antipánico, mientras continúan las tareas para localizar al acusado.