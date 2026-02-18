Úbeda analiza cambios fuertes en Boca y dos titulares pueden salir ante Racing

La defensa no convence y el DT evalúa meter mano para el clásico del viernes en La Bombonera.

Hoy 10:10

El flojo arranque de 2026 encendió alarmas en Boca y obligó a Claudio Úbeda a replantear piezas de cara al clásico frente a Racing Club. El empate sin goles ante Platense dejó silbidos, autocrítica interna —con Leandro Paredes reconociendo que el equipo debe “modificar muchas cosas”— y la posibilidad concreta de que Lautaro Di Lollo y Juan Barinaga, hasta ahora titulares indiscutidos, pierdan su lugar.

El sector derecho de la defensa es el principal foco de preocupación. Si bien ante Platense el equipo mantuvo la valla invicta por tercera vez en el Torneo Apertura, el rendimiento individual no termina de convencer y baja aún más cuando juega fuera de casa. La imagen contrasta con el cierre de 2025, cuando Di Lollo y Barinaga, junto a Ayrton Costa y Lautaro Blanco, conformaban una de las defensas más firmes del fútbol argentino.

Barinaga, lateral surgido de Belgrano, agotó la paciencia de parte de los hinchas, que expresan su malestar en redes y con murmullos en cada error en La Bombonera. Di Lollo no recibió el mismo nivel de reproche, pero su rendimiento tampoco satisface al cuerpo técnico. Por eso, el entrenador analiza variantes claras para rearmar la última línea.

El principal candidato a ingresar por Di Lollo es Nicolás Figal, que no juega desde el 15 de noviembre, cuando Boca venció 2-0 a Tigre. Aquel día fue titular porque el joven zaguero había llegado a las cinco amarillas en el Superclásico ante River Plate. Las lesiones limitaron su 2025 a apenas tres partidos: el debut en el Mundial de Clubes ante SL Benfica, la primera fecha del Clausura frente a Argentinos Juniors y el cruce ante Tigre.

Para el lateral derecho, el nombre que gana fuerza es Marcelo Weigandt. El Chelo sumó minutos en la derrota contra Vélez Sarsfield y en el empate ante Platense, en lo que es su tercer ciclo en el club tras un préstamo de dos años en Inter Miami CF. Con 26 años y 74 partidos en Primera, espera una nueva oportunidad para adueñarse del puesto en un partido que puede marcar un quiebre en el semestre.