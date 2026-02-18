Ingresar
Escándalo en Europa: así reflejaron las tapas el cruce entre Vinicius y Prestianni

La prensa portuguesa y española puso el foco en la denuncia por insultos racistas y en el clima caliente tras el duelo entre Real Madrid y Benfica.

Hoy 10:50

El incidente entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni durante el partido entre Real Madrid y Benfica en el Estádio da Luz monopolizó las portadas deportivas de Portugal y España. La acusación del brasileño, quien denunció un presunto insulto racista, activó el protocolo antirracismo y generó una fuerte repercusión mediática.

El diario A Bola abrió con el título “Choque real” y describió el encuentro como un partido tenso, marcado por la polémica y una reacción tardía del Benfica. El medio repasó la acusación de Vinicius y sumó las voces de protagonistas del partido. En la misma línea, O Jogo tituló “Caldo entornado”, una expresión popular que sugiere que “todo explotó”, destacando tanto el gol del brasileño como el conflicto posterior.

Por su parte, Record eligió el juego de palabras “Envininado”, acompañado por la imagen del momento en que Prestianni se tapa la boca con la camiseta al hablarle a Vinicius, escena que disparó la denuncia. La prensa generalista portuguesa también abordó el caso: Expresso y Público analizaron el protocolo antirracista de la UEFA y las implicancias del episodio.

La repercusión cruzó fronteras. En España, Marca tituló “Vinicius, verdugo y víctima”, remarcando el carácter presunto del insulto, mientras que Diario AS llevó a tapa “Golazo y bochorno”, con la imagen del cruce entre ambos jugadores. La cobertura incluyó además declaraciones posteriores de figuras del partido y reavivó el debate sobre el racismo en el fútbol europeo.

