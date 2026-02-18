"No vamos a ir contra los que más lo necesitan, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia presupuestaria"

El gobernador Elías Suárez visitó los estudios de Radio Panorama y se refirió a numerosos temas. Destacó que "la caída del consumo impacta en los ingresos por coparticipación".

Hoy 12:23

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, visitó los estudios de Radio Panorama y analizó la situación política y económica de Santiago del Estero en un contexto nacional complejo.

Durante la entrevista, detalló los alcances de la pauta salarial recientemente anunciada para el próximo año, el impacto presupuestario de la medida y el escenario de caída de ingresos que afecta sensiblemente a las provincias por su impacto en la coparticipación.

En relación con la política salarial, recordó que el 10 de diciembre el Ejecutivo se comprometió a comunicarla antes del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo central de sostener el poder adquisitivo durante 2026. Explicó que el parámetro inicial fue la inflación interanual del 32,4% medida por el Indec, aunque consideraron que ese porcentaje resultaba insuficiente en la negociación con los gremios en la Mesa de Diálogo y Trabajo. Finalmente, la Provincia decidió otorgar un incremento del 42,4%, es decir, diez puntos por encima del índice nacional.

Elías Suárez en Radio Panorama

El mandatario reconoció que "se trata de un esfuerzo muy grande en lo presupuestario”, al que se suma la fijación de un piso salarial de 1.130.000 pesos. También confirmó la continuidad del esquema de bonos que se viene aplicando en los últimos años y que, según indicó, ya formaba parte de la política salarial durante la gestión del exgobernador Gerardo Zamora.

Suárez subrayó que "el bono no es una propina, sino parte del ingreso anual del trabajador, que se integra al piso salarial y no sufre descuentos financieros".

En ese sentido, afirmó que, pese al decreto de contención del gasto, "la Provincia no avanzará contra los sectores que más lo necesitan" y destacó el esfuerzo presupuestario que implica sostener este esquema. Señaló además que "muchos empleados estatales valoran el sistema porque representa dinero directo en el bolsillo, especialmente para quienes recién se incorporan y cuentan con menor antigüedad".

En cuanto al contexto general, el gobernador advirtió que "la caída del consumo impacta en los ingresos por coparticipación y que la reducción o quita de partidas nacionales en áreas como Discapacidad, Salud y Educación obliga a redefinir prioridades. Es fundamental sostener la inversión en infraestructura educativa para garantizar igualdad de derechos a los jóvenes en todo el territorio provincial".

Consultado sobre la relación con el Gobierno Nacional, Suárez subrayó que "es mi obligación integrarme y escuchar. Atendemos temas que hacen referencia a la situación en las provincias. Santiago del Estero es una provincia bien administrada y que respeta sus valores. Ya lo dijo Zamora cuando era gobernador al igual que todo el Frente Cívico: los recortes que vengan de Nación no caerán sobre los sectores más vulnerables. Hubo lluvias en exceso y estuvimos a la par de la gente afectada, porque esa es nuestra obligación y de ahí no nos vamos a mover. Lo mismo sucede en el área de Salud, estamos cubriendo medicamentos para personas que tienen enfermedades graves o terminales y fueron afectadas por los recortes de Nación. La eficiencia del Estado tiene que solucionar los problemas de quienes no pueden".

"Siento que estoy gestionando las decisiones del pueblo, me cuesta decir gobernar. Nos han dado una responsabilidad y siento un gran compromiso. A veces me toca tomar decisiones que no son del gusto de todos, pero acá vengo a explicar los motivos por los que tomé esas medidas", expresó.