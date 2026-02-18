Cómo le fue a Colapinto en la segunda tanda de los test de Bahrein

El argentino volvió a subirse a su Alpine en el marco de las últimas pruebas antes del arranque de La Máxima. En esta oportunidad, en el final hubo una simulación de largada.

Hoy 13:28

Cada vez falta menos para el arranque de la competencia en la Fórmula 1. Pero antes, este miércoles se llevó a cabo la segunda semana de test de pretemporada en Bahrein, las últimas pruebas previas al inicio oficial de la actividad en el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne. En la segunda tanda de ensayos, Franco Colapinto estuvo a bordo del A526 de Alpine y redondeó una buena tanda.

En la práctica matutina de la primera jornada de ensayos, Pierre Gasly registró el quinto mejor tiempo con Alpine. El francés completó 61 giros y marcó 1:35:898 como mejor registro. En tanto, Colapinto completo 60 vueltas y fue el noveno mejor de la tanda. El tiempo del pilarense fue 1:35:254. De esta manera, Alpine pudo tener 121 vueltas con sus dos pilotos, el equivalente a 654,852 kilómetros.

Fue una jornada tranquila para el pilarense, ya que todo se desarrolló dentro de los planes y pudo seguir sumando datos para su equipo, cuando el inicio de La Máxima golpea las puertas. Solo tuvo un problema menor: la rotura de una branquia del cubre motor. Los mecánicos el equipo debieron cambiarlo, pero fue algo leve y no presentó mayores dificultades.

El más rápido de la general fue el británico George Russell en Mercedes con una marca de 1:33:459. Apenas unas milésimas atrás quedó el australiano Oscar Piastri en McLaren. Más atrás apareció Charles Leclerc en Ferrari, quien en el turno matutino hizo el mejor registro. La particularidad estuvo en los minutos finales, con una simulación de largada impulsada por la FIA.

Los tiempos en el día miércoles de los test de Bahrein

George Russell (Mercedes): 1:33.459 - 76 vueltas Oscar Piastri (McLaren): 1:33.469 - 70 vueltas Charles Leclerc (Ferrari): 1:33.739 - 70 vueltas Lando Norris (McLaren): 1:34.052 - 54 vueltas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 1:34.158 - 69 vueltas Isack Hadjar (Red Bull Racing): 1:34.260 - 66 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari): 1:34.299 - 44 vueltas Carlos Sainz (Williams): 1:35.113 - 55 vueltas Franco Colapinto (Alpine): 1:35.254 - 60 vueltas Gabriel Bortoleto (Audi): 1:35.263 - 71 vueltas Alex Albon (Williams): 1:35.690 - 55 vueltas Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.753 - 61 vueltas Ollie Bearman (Haas): 1:35.778 - 42 vueltas Pierre Gasly (Alpine): 1:35.898 - 61 vueltas Lance Stroll (Aston Martin): 1:35.974 - 26 vueltas Esteban Ocon (Haas): 1:36.418 - 65 vueltas Fernando Alonso (Aston Martin): 1:36.536 - 28 vueltas Nico Hülkenberg (Audi): 1:36.741 - 49 vueltas Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:36.769 - 75 vueltas Valtteri Bottas (Cadillac): 1:36.798 - 35 vueltas Sergio Checo Pérez (Cadillac): 1:38.191 - 24 vueltas

En Alpine también hay foco argentino. Tras girar este miércoles por la tarde, Franco lo hará todo el jueves, mientras que Pierre Gasly reaparecerá en su totalidad el día viernes completo, en un esquema invertido respecto a la semana pasada.

En cuanto a la atención a la prensa, Colapinto hablará el viernes, en una jornada que promete máxima atención mediática.

Horarios y TV de los test de Bahrein en la Fórmula 1

Las pruebas se dividirán en dos turnos diarios: de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). Ambos bloques podrán verse en vivo por Fox Sports y a través de Disney+ en su plan Premium.