Destacada participación de Sulsa en el Open Nacional Summer 2026

El equipo santiagueño tuvo una actuación brillante en Mar del Plata y sigue en carrera por un lugar en el seleccionado argentino de kickboxing.

Hoy 11:30

El equipo de Sulsa – Centro Deportivo y Marcial firmó una sobresaliente actuación en el Open Nacional Summer 2026, torneo oficial de la World Association of Kickboxing Organizations disputado en Mar del Plata y clasificatorio a la Selección Argentina. En el primer certamen nacional del año, la delegación sumó podios clave que la posicionan fuerte en el ranking.

La gran figura fue Ángel Pinto, que conquistó dos medallas de oro, una en Light Contact y otra en Kick Light, ratificando su jerarquía en ambas modalidades. También se destacó Belén Santillán, quien obtuvo medalla de plata en Light Contact tras un torneo de alto nivel competitivo.

El equipo completó su cosecha con dos bronces: Patricio Gutiérrez en Light Contact y Federico Villalba en Kick Light, resultados que reflejan el crecimiento del grupo y la solidez del trabajo formativo del centro deportivo. Cada combate sumó puntos importantes en la tabla nacional.

Estos logros permiten a los atletas continuar acumulando unidades para integrar el Seleccionado Nacional de Kickboxing WAKO y proyectar su participación en los compromisos internacionales de la temporada 2026, con el objetivo de representar al país en los principales escenarios del calendario.