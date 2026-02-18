Marcelo Benítez rescató lo positivo pese a la derrota de Güemes en el debut: "Sirve de aprendizaje"

El entrenador reconoció errores en la caída ante Nueva Chicago, pero aseguró que el equipo dejó buenas señales pensando en lo que viene en la Primera Nacional.

Hoy 11:44

Luego de la dura derrota de Güemes ante Nueva Chicago en la Isla, en el debut de la Primera Nacional, Marcelo Benítez hizo su balance y, pese a la caída, se fue con buenas sensaciones. El defensor valoró el rendimiento general del equipo, aunque marcó la falta de claridad en los metros finales como la principal deuda de la noche.

“Por un lado sensaciones buenas porque hicimos un gran partido pero no tuvimos la tranquilidad para tomar buenas decisiones arriba. Ellos encontraron un gol por error nuestro, se lo hicimos fácil, sirve de aprendizaje y esto recién empieza. Si seguimos con el ritmo del primer tiempo vamos a llegar lejos”, analizó el entrenador, que consideró que el resultado no reflejó lo ocurrido en el campo de juego.

Benítez insistió en que la derrota fue exagerada por el desarrollo: “El resultado fue injusto, ellos no crearon situaciones. A seguir corrigiendo y mejorando para lo que viene”. Además, explicó la merma física del complemento: “Se hizo un desgaste grande, hacía calor, bajamos la intensidad, que fue lo que nos faltó”, remarcó, apuntando a sostener el ritmo durante los 90 minutos.

En la próxima fecha, Güemes buscará recuperación cuando enfrente a San Martín de San Juan, con la necesidad de transformar las buenas intenciones en puntos y empezar a sumar en un torneo que recién da sus primeros pasos.