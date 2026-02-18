“Me habló”: Guillermina Valdés enfrentó los rumores de romance con Mauricio Macri

La actriz y expareja de Marcelo Tinelli se refirió a los trascendidos que la vinculan al ex presidente Mauricio Macri y comentó la realidad de la situación.

Hoy 11:47

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación en el mes de enero después de más de 17 años en pareja y una hija en común, Antonia, causando una gran sorpresa en el todo el arco político.

Lo cierto es que después de que Graciela Alfano recordara públicamente su historia con el ex presidente y que él le escribió hace poco de madrugada, apareció el nombre de otra famosa en su radar.

La actriz y periodista Ximena Rijel comentó que Macri tendría una lista de famosas con las que le interesaría conocerse más y quien primero figura en esa nómina sería Guillermina Valdés, la ex de Marcelo Tinelli.

"Mauricio Macri está yendo por Guillermina Valdés. Le mandé un mensajito y no me lo pudo desmentir, tampoco me lo quiso confirmar, pero la la información es cierta, de muy buena fuente", indicó la comunicadora.

Y agregó en el streaming Canal 22 Web: "Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Mauricio Macri por lo memos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe".

Lo cierto es que ante la versión que se instaló y fue tomando más fuerza en las últimas horas fue la propia Guillermina Valdés quien en diálogo con la periodista Laura Ubfal comentó la realidad de la situación.

La actriz confirmó que el ex presidente la contactó pero que no pasó más allá de esa comunicación. "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas", precisó.

Y agregó contundente sobre su presente sentimental: "Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola". Así la actriz desmintió el inicio de cualquier tipo de vínculo con Mauricio Macri, quien aún mantiene silencio público acerca de su separación de Juliana Awada.