Vuelve Hannah Montana: Miley Cyrus celebrará los 20 años del programa con un especial en Disney+

El homenaje se estrenará el 24 de marzo y contará con una entrevista íntima, material inédito y la recreación de escenarios icónicos para celebrar el fenómeno que marcó a toda una generación.

El esperado reencuentro entre Miley Cyrus y el personaje que la lanzó al estrellato ya tiene fecha confirmada. Según informó la propia artista este martes, el especial por el vigésimo aniversario de “Hannah Montana” llegará a Disney+ el 24 de marzo.

Este homenaje, que celebra dos décadas del debut de la serie, ofrece una mirada nostálgica al pasado y busca reactivar la conexión entre Cyrus, la marca Disney y varias generaciones de fans.

Por ahora se han adelantado algunos detalles del programa. De acuerdo con lo informado por el gigante de entretenimiento, el especial contará con una entrevista en profundidad entre Miley Cyrus y Alex Cooper. A través de esta conversación se espera concoer anécdotas y la historia detraás de la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop juvenil.

Disney también mostrará material de archivo nunca antes visto y la reconstrucción de algunos de los escenarios más emblemáticos, como el salón de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana. “Habrá también algunas anotaciones familiares que volverán al centro de la escena”, explicó el comunicado oficial.

En palabras de Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, el fenómeno Hannah Montana sigue vigente y su impacto cultural motiva a festejar sus dos décadas de existencia.

“Hannah Montana abrió la puerta para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran todas las facetas de sí mismos, por eso su legado sigue brillando generación tras generación”, dijo el ejecutivo.

Davis también remarcó que la colaboración con Cyrus en este proyecto es “un sueño” y que el objetivo es “que sea una carta de amor para los fans, que siguen siendo tan apasionados hoy como lo eran hace casi 20 años”.

Miley Cyrus en su discurso tras ser declarada Leyenda Disney

La magnitud del fenómeno Hannah Montana se refleja en cifras. Desde su primera emisión en 2006, la serie impulsó una franquicia global con productos, videojuegos, dos películas y una colección musical que acumuló 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo. De acuerdo con datos proporcionados por Disney, el catálogo de la serie ha superado los 500 millones de horas reproducidas globalmente en Disney+.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como una serie de televisión se transformó en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Cyrus en el anuncio del especial

“El hecho de que todavía signifique tanto para la gente tantos años después es algo de lo que me siento muy orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que me han acompañado durante 20 años”, concluyó.

En los últimos meses, las declaraciones públicas de la protagonista de The Last Song ya anticipaban su entusiasmo por celebrar el aniversario.

En una entrevista con SiriusXM, la artista confesó: “Quiero diseñar algo realmente, realmente especial para esto porque fue el comienzo de todo lo que soy hoy. Sin Hannah, realmente no existiría esta versión de mí”.

Asimismo, durante la temporada de premios de 2024, Cyrus fue reconocida como la persona más joven en recibir el título de Disney Legend, un galardón reservado a quienes han marcado la historia de la compañía.

Al recibir el premio, Miley dedicó unas palabras a su alter ego: “Un poco de todo ha cambiado, pero al mismo tiempo, nada ha cambiado en absoluto. Sigo estando orgullosa de haber sido Hannah Montana”, expresó. “En muchos sentidos, este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles fans leales, y a todos los que hicieron realidad mi sueño. Para citar a la leyenda, ‘Esta es la vida’”.

Otra pista del programa especial fue el look de Miley Cyrus a principios de 2026. La cantante sorprendió en la alfombra roja de los premios de Palm Springs con un nuevo peinado rubio y flequillo que traía al recuerdo el estilo de su personaje.

Mientras los fans esperan el estreno del programa inédito, pueden encontrar en Disney+ una colección especial con las cuatro temporadas de Hannah Montana, la película y el concierto “Best of Both Worlds”.