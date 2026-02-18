Cierre de Fate: el Gobierno culpó a los sindicatos de izquierda y convocó a una audiencia de conciliación

En la Casa Rosada responsabilizaron a las “leyes laborales arcaicas” y evitaron aludir a la apertura de importaciones, una de las razones de la caída que dio la empresa.

Hoy 11:54

En medio de la conmoción por el cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, decisión que deja más de 900 desempleados, en el gobierno de Javier Milei afirmaron que la crisis de la empresa “no es nueva” y culparon a los sindicatos combativos por “llevar a la empresa a una situación terminal”.

Esta mañana, la Secretaría de Trabajo citó a la empresa Fate y al gremio a una audiencia de conciliación. Será a las 12.30, en formato virtual. De todos modos, en la Casa Rosada y la Secretaría de Trabajo advierten que las chances de revertir el cierre son casi nulas, ya que “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”.

“No es nueva la crisis de Fate. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, dijo una alta fuente del Gobierno, que por estas horas impulsa en el Congreso la denominada ley de modernización laboral para “generar más empleo” y “combatir el trabajo en negro”, según lo expresara días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

La misma fuente oficial sostuvo que “desde 2019 afrontaban un plan preventivo de crisis y hace 14 meses que los empleados no recibían aumentos”. En el Gobierno culparon a “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas” de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”, en referencia al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y a su secretario general, Alejandro Crespo, alineado con el Partido Obrero (PO), que fue detenido esta mañana dentro de la fábrica de FATE durante la protesta por el cierre de la planta y luego liberado.

Sin menciones a la ola importadora, principalmente de China, que puso en jaque a las empresas proveedoras de neumáticos (la crisis también alcanza a otras empresas como Pirelli y Bridgestone), y que fue mencionada por la empresa en el comunicado en el que anunció el cierre, en la Casa Rosada afirmaron: “Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”, incluido el pago de las indemnizaciones correspondientes a los 920 empleados de la planta de San Fernando.