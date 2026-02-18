La UTA local se adhiere al paro de la CGT: no habrá colectivos el día que Diputados trate la Reforma Laboral

Eduardo Palma, responsable de la delegación Santiago del Estero de la Unión Tranviarios Automotor, confirmó a Noticiero 7 la adhesión a la medida de fuerza de la central obrera.

Hoy 13:10

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este miércoles la medida de fuerza contra la Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei.

La medida se concretará el día en el que la iniciativa sea tratada por la Cámara de Diputados de la Nación. En ese sentido, uno de los gremios que confirmó su adhesión es el de la UTA, clave para que la protesta se haga sentir ya que la ausencia de transporte es fundamental para la paralización de las actividades.

En diálogo con Noticiero 7, Eduardo Palma, titular de la UTA Santiago del Estero, confirmó que no habrá colectivos en la provincia el día en el que la iniciativa sea tratada en Diputados. "Nos plegamos al paro de la CGT, creemos que la reforma laboral va en contra de los trabajadores”, sentenció Palma.