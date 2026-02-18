La importación de neumáticos creció un 44% en 2025: el cambio de mercado que influyó en el cierre de Fate

Los aranceles de importación bajaron del 36% al 16% y permitieron que haya más de 400 marcas chinas y que los usuarios las adopten por su menor precio. Más allá de un sindicato conflictivo, el mercado del neumático cambió drásticamente

“Habría que chequear datos finos, pero si mayo no fue el mes en el que más neumáticos importados entraron a la Argentina, pegó en el palo. Fueron 737.000 neumáticos de auto y camioneta en un solo mes al mercado. Y gomas de camión fueron 132.100. Fue un proceso de aumento progresivo. Ahora, como hay tantas cubiertas, probablemente los volúmenes bajen un poco”, había precisado un gran importador a mediados de 2025.

En efecto, en los meses siguientes, ese número bajó a 570.000 y 675.000 por mes, y solo en septiembre se produjo una importación similar a mayo para después bajar levemente. En total, en 2025 se importaron 7.800.000 de neumáticos sobre un mercado que supera levemente los 10.000.000 de unidades anuales. El aumento de las importaciones de neumáticos fue de un 44% interanual. En volúmenes de dinero, mientras en 2024 se importaron neumáticos por USD 462 millones, en 2025 esa cifra subió a USD 663 millones, según la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

“Hoy, el mercado del neumático en Argentina está compuesto aproximadamente por un 75% de productos importados entre los cuales el 60% corresponde a marcas chinas”, aseguran en el sector industrial. Como ocurre con los autos, los neumáticos importados pagan arancel si provienen desde mercados externos pero tienen arancel 0% si se traen de Brasil.

A veces, una imagen vale más que mil palabras. El cambio es real, la invasión de neumáticos chinos no se puede negar, pero del mismo modo que ocurre con los autos, no son sólo marcas chinas, también hay occidentales que traen a la Argentina gomas fabricadas en China.

El cambio de situación

El escenario cambió radicalmente desde que se desregularon las importaciones primero y se comenzó con un esquema progresivo de reducción de los aranceles de importación que llevó a Argentina desde el 35% que había al asumir el actual Gobierno hacia lo que se considera un estándar internacional del 16% vigente desde enero pasado.

Cuando comenzó ese proceso, fuentes de la propia empresa Fate mencionaron a Infobae que “el aspecto más relevante a destacar es que resulta imposible competir contra un volumen masivo de neumáticos que se vuelcan al mercado provenientes de China con precios subsidiados (es decir, dumping). Para expresarlo en términos muy claros: el precio de ingreso de esos productos es más bajo que el costo de las materias primas que los componen. No existen dudas al respecto ya que esos insumos son commodities con precios internacionales conocidos por todos”.

Dentro de este cambio del mercado también están las automotrices. Algunas compran neumáticos a Bridgestone o Pirelli, pero Fate no es marca de equipo original y sólo abastece el mercado de reposición. Sin embargo, más allá de esa situación, hay dos aspectos que se deben considerar en el cambio del mercado de neumáticos.

Por un lado, el aumento de los autos importados implica que cada vehículo que entra trae 5 neumáticos que no entran la ecuación ni para importadores ni para fabricantes. Se hace la importación del auto, no de los neumáticos. La otra es que ahora también las terminales automotrices pueden importar sus lotes de neumáticos, y de hecho lo hacen, lo que deja un volumen importante de cubiertas que no les venden ni fabricantes locales ni los importadores.

El otro cambio: los consumidores

El tema está en los usuarios. Neumáticos más baratos resultan siempre una alternativa de peso al momento de decidir la renovación de las cubiertas. Según un informe de la consultora GIPA referido al comportamiento de los usuarios de automóviles en relación con la compra de autopartes, el 46% de los usuarios no cambiarían una marca conocida por una nueva de reciente llegada al mercado, especialmente de marcas chinas. Sin embargo, el 54% sí está dispuesto a probarlas si el cambio tiene una mejora en el precio o el costo para su presupuesto, y el rubro en el que más usuarios eligen una marca desconocida es en neumáticos, que alcanza el 40%.

“Hay más de 400 marcas de neumáticos en el mercado y es un proceso que no se va a detener. Hoy las gomas cuestan casi lo mismo en Argentina que en Chile, de hecho, este fin de semana largo en Mendoza se registraron muchos menos tour de compras para cambiar cubiertas como había un año atrás”, comentó un empresario del rubro que comenzó a importar neumáticos chinos hace dos años y los sumó a sus locales de marcas tradicionales.

“Yo traigo 4 neumáticos de una marca premium china para autos de alta gama y las pago $1.000.000. Esas mismas cubiertas en el mercado local costaban hace poco $1.000.000 cada una. Estaban acostumbrados a ‘cazar en el zoológico’ los fabricantes tradicionales. Fate no importaba gomas porque es una marca nacional, pero las otras marcas traían neumáticos desde sus plantas de Brasil con arancel 0% y aún así las vendían carísimas. Ahora con las marcas chinas se les terminó el negocio”, argumentó.