Preparan una gran fiesta en la Plaza Belgrano para dar cierre al programa "La Banda Baila y Emprende"

El evento será este viernes 20 desde las 20, con shows en vivo, sorteos y un espacio para emprendedores locales.

Hoy 13:43
La Banda Baila y Emprende

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a participar del gran cierre del programa “La Banda Baila y Emprende”, que se realizará el viernes 20 a partir de las 20 en Plaza Belgrano.

La jornada contará con la participación de artistas en vivo, música para disfrutar en familia, sorteos y un espacio destinado a los emprendedores locales, quienes tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus productos, fortaleciendo la economía social y el trabajo independiente.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a generar espacios de encuentro, recreación y acompañamiento a los emprendedores de la ciudad, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo local.

Desde el municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse y compartir una noche llena de alegría, música y oportunidades, en un evento pensado para toda la familia.

