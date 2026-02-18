Atentos Güemes y Mitre: se dieron a conocer los árbitros para la segunda fecha de la Primera Nacional

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los próximos compromisos de los equipos santiagueños, que buscarán sumar sus primeros puntos del campeonato.

Hoy 14:38

La AFA dio a conocer las autoridades para los partidos correspondientes a la segunda fecha, en los que tendrán acción Güemes y Mitre. Ambos encuentros aparecen como claves en el arranque del torneo, con la necesidad de afirmarse en la tabla desde temprano.

En el cruce entre San Martín de San Juan y Güemes, el árbitro principal será Lucas Cavallero, acompañado por Gonzalo Ferrari como asistente 1 y Guido Córdoba como asistente 2. El cuarto árbitro designado para ese compromiso será Jorge Etem, en un partido que asoma exigente para el Gaucho fuera de casa.

Por su parte, en el duelo que protagonizarán Mitre y Estudiantes de Río Cuarto, el juez principal será Álvaro Carranza. Los asistentes serán Eduardo Lucero y Malvina Schiel, mientras que Silvestre Enzo cumplirá funciones como cuarto árbitro. El Aurinegro intentará hacerse fuerte como local y empezar a construir una campaña sólida desde el inicio.