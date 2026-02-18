Cierre de Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano ordenó que por 15 días “se retrotraiga la situación al estado previo” a las desvinculaciones; los trabajadores siguen dentro de la fábrica.

Hoy 14:45

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por el anuncio del cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de una reunión entre las partes, este mediodía el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo ordenó que por 15 días “se retrotraiga la situación al estado previo al conflicto”.

De todos modos, en el Gobierno reconocen que las chances de revertir el cierre son casi nulas, dado que “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”.

Mientras tanto, en San Fernando, decenas de trabajadores continuaban protestando dentro del predio de Fate, algunos incluso en el techo de la fábrica. Pasado el mediodía, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, anunció con un megáfono que, más allá de la conciliación, seguirán protestando hasta que se reabra la fábrica y se restituyan los puestos de trabajo.

En el gobierno de Javier Milei sostienen que la crisis que derivó en el cierre es de larga data y apuntan contra el sindicato, al que acusan de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Walter Correa, también dictó la conciliación obligatoria tras el anuncio del cierre. Según informó la cartera laboral bonaerense, la medida deja sin efecto los 920 despidos en la firma ubicada en San Fernando. La decisión, con vigencia de 15 días, ordena —al igual que la resolución nacional— retrotraer “el estado de situación y las acciones al inicio del conflicto”.