Botafogo cerró la llegada de Medina y Estudiantes sufre una nueva baja

El club brasileño levantó su inhibición y ya envió el precontrato: el mediocampista dejará el Pincha en las próximas horas.

Hoy 14:53

Después de varias semanas de negociaciones, Botafogo de Futebol e Regatas volvió a la carga y terminó de acordar la salida de Cristian Medina de Estudiantes de La Plata. El club brasileño levantó la inhibición que pesaba en su contra y ya envió el precontrato al futbolista, que en las próximas horas dejará el Pincha para continuar su carrera en el fútbol de Brasil.

El Fogão había intentado ficharlo a comienzos de año, pero una sanción vinculada a una deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada frenó la operación. Con esa situación resuelta, el club retomó las gestiones y aceleró para cerrar la incorporación del exjugador de Boca Juniors, quien tenía una cláusula ejecutada a mediados de 2025 por un grupo inversor encabezado por Foster Gillett.

Si bien la salida representa un golpe deportivo para el equipo platense, Estudiantes recibirá una compensación económica por la interrupción del contrato, aunque el monto todavía no fue informado. La notificación formal al club se realizará en breve y marcará el final del ciclo del volante en La Plata.

Pese al deseo del entrenador Eduardo Domínguez de retenerlo, Medina ya no concentrará para el partido del viernes ante Sarmiento de Junín. El mediocampista se despide tras 47 partidos y dos títulos con la camiseta del Pincha, cerrando una etapa corta pero intensa antes de su salto al fútbol brasileño.