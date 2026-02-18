¿Se frena el fútbol por el paro de la CGT?

El paro anunciado por la Confederación General del Trabajo, al que se adhiere UTEDYC, fue convocado para el día en que Diputados trate la reforma laboral, el cual podría ser este mismo jueves si es que se aprueba el dictamen en comisión.

Hoy 15:23

El escenario político atraviesa horas decisivas. Mientras la CGT confirmó el paro general por 24 horas para cuando se trate la reforma laboral, la Liga Profesional analiza la reprogramación de los encuentros pactados para este jueves.

El paro de la Confederación General del Trabajo fue convocado, a través de una conferencia de prensa, para el día en que Diputados trate la reforma laboral, el cual podría ser este mismo jueves si es que se aprueba el dictamen en comisión. “La medida de fuerza va a ser contundente. Toda la Argentina va a estar parada”, confirmó el Secretario General de la CGT Jorge Sola.

A la medida de fuerza se sumará UTEDYC, el sindicato que nuclea a empleados de clubes y entidades civiles, según le confirmaron a Doble Amarilla. Sin ese personal resulta muy difícil montar un encuentro en condiciones normales, incluso opciones como jugar a puertas cerradas o con aforo reducido requieren una infraestructura mínima que depende en buena medida de trabajadores cubiertos por ese gremio.

Dentro de ese marco, uno de los compromisos más delicados del calendario es el partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo. El duelo no sufriría modificaciones, aunque podría jugarse sin público en La Fortaleza, según pudo saber Doble Amarilla. No obstante, los cuatro partidos de la liga local pactados con antelación (Defensa y Justicia vs. Belgrano - San Lorenzo vs. Estudiantes (RC) - Independiente Rivadavia vs. Independiente -Instituto vs. Atlético Tucumán) podrían cambiar de día si se confirma el paro para este jueves.

Qué se paraliza