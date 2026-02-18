Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 16:19

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 19 de febrero:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de Loreto (comprendido entre las calles Juan F. Ibarra, Gumersindo Sayago, 9 de Julio y Taboada) y a la localidad de El Polear (dpto. Banda)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre De La Vega, Monte Caseros, Roberto Delgado y Nicolas Genaro)

Viernes 20 de febrero:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Francisco de Aguirre de la ciudad Capital (comprendida entre calles 12 de Octubre, San Martin, Santa Fe y Congreso)

de 09:00 a 12:00 hs afectando al parte del barrio Huaico Hondo Ciudad Capital de la ciudad Capital (por sobre Av. Nuñez del Prado)