Añatuya: realizaron un masivo traslado de motos retenidas hacia la Capital tras vencer los plazos de retiro

Hoy 17:02

En el marco de un plan de ordenamiento de los depósitos preventivos, la Policía de la Provincia inició el traslado de una importante cantidad de motovehículos que se encontraban estacionados frente a la sede policial local. Los rodados, que fueron secuestrados en diversos operativos de tránsito, son derivados a un galpón de almacenamiento en ciudad Capital.

La medida afecta a todos aquellos vehículos que, tras haber sido retenidos en controles de seguridad y vialidad en distintos sectores de la ciudad, no fueron reclamados por sus propietarios en el tiempo estipulado por la normativa vigente.

Hasta hace poco, las unidades permanecían en custodia frente a la comisaría local, pero la acumulación de vehículos y la necesidad de liberar el espacio público aceleraron el operativo de traslado.

Cabe destacar que los vehículos fueron retenidos por falta de documentación, cascos o infracciones graves. Los mismos tendrán como destino galpones oficiales de la Policía en Santiago del Estero.

Una vez trasladados, el proceso de recuperación se vuelve más complejo y costoso para los infractores debido a la distancia y los cánones de acarreo.

Ante ello las autoridades instan a los conductores a regularizar su situación y consultar el estado de sus vehículos antes de que se proceda a los traslados definitivos, los cuales se realizan de manera periódica conforme se saturan las sedes locales.