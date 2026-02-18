Añatuya: realizaron un masivo traslado de motos retenidas hacia la Capital tras vencer los plazos de retiro

Las unidades permanecían en custodia frente a la comisaría local, pero la acumulación de vehículos y la necesidad de liberar el espacio público aceleraron el operativo de traslado.
En el marco de un plan de ordenamiento de los depósitos preventivos, la Policía de la Provincia inició el traslado de una importante cantidad de motovehículos que se encontraban estacionados frente a la sede policial local. Los rodados, que fueron secuestrados en diversos operativos de tránsito, son derivados a un galpón de almacenamiento en ciudad Capital.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La medida afecta a todos aquellos vehículos que, tras haber sido retenidos en controles de seguridad y vialidad en distintos sectores de la ciudad, no fueron reclamados por sus propietarios en el tiempo estipulado por la normativa vigente.
Hasta hace poco, las unidades permanecían en custodia frente a la comisaría local, pero la acumulación de vehículos y la necesidad de liberar el espacio público aceleraron el operativo de traslado.
Te recomendamos: Tolerancia cero al ruido: secuestran una moto tras "revolucionar" la noche en Añatuya
Cabe destacar que los vehículos fueron retenidos por falta de documentación, cascos o infracciones graves. Los mismos tendrán como destino galpones oficiales de la Policía en Santiago del Estero.
Una vez trasladados, el proceso de recuperación se vuelve más complejo y costoso para los infractores debido a la distancia y los cánones de acarreo.
Ante ello las autoridades instan a los conductores a regularizar su situación y consultar el estado de sus vehículos antes de que se proceda a los traslados definitivos, los cuales se realizan de manera periódica conforme se saturan las sedes locales.