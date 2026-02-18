Saqueo a la ilusión: robaron un arco de fútbol y dejaron a decenas de niños sin entrenar

Los malvivientes utilizaron herramientas de corte para remover el arco, lo que indica cierta planificación para llevarse un elemento de gran peso y dimensiones

Hoy 17:10

El hecho ocurrió en el predio del barrio Colonia San Francisco. Los delincuentes cortaron la estructura metálica para llevársela. "Es un daño al corazón del club", lamentó su referente, el "Pelado" Pereyra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Club Social y Deportivo Alfredo Pereyra fue víctima de un acto de vandalismo y delincuencia que ha generado un profundo malestar en la comunidad del barrio Colonia Osvaldo. Durante la madrugada, delincuentes ingresaron al predio deportivo y, tras cortar la estructura de hierro, sustrajeron un arco de fútbol completo.

El robo no fue producto del azar: los malvivientes utilizaron herramientas de corte para remover el arco, lo que indica cierta planificación para llevarse un elemento de gran peso y dimensiones. El faltante fue advertido a primera hora de hoy por trabajadores que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a la comisión directiva.

Te recomendamos: Añatuya: realizaron un masivo traslado de motos retenidas hacia la Capital tras vencer los plazos de retiro

Más allá del valor material, el impacto es principalmente social. La institución se caracteriza por ser un refugio para niños y jóvenes de la zona, quienes encuentran en el deporte una alternativa sana.

"Son elementos que usamos todos los días con los niños. Todo esto se compra con el esfuerzo enorme de los padres, organizando rifas y ventas", expresó con angustia el "Pelado" Pereyra, alma mater de la institución.

Desde la dirigencia del club lanzaron un pedido desesperado a los vecinos para evitar que el mercado ilegal valide este robo: Se pide a la población estar alerta ante la oferta de estructuras de este tipo en redes sociales o depósitos de chatarra. Y si alguien vio movimientos sospechosos o el traslado del arco (que requiere un vehículo de gran porte), se solicita dar aviso inmediato.

"Es un golpe duro porque los únicos perjudicados son los chicos. Nos cortaron un arco, pero también nos cortaron las ganas de seguir creciendo", señalaron desde el club. La comunidad ya se está organizando para intentar reponer el elemento, aunque la prioridad absoluta es recuperar el original.