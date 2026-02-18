Ingresar
Caso Ramona Medina: retomaron tareas de rastrillaje en la zona del cementerio

Un amplio despliegue policial que incluye a efectivos de esta Capital y el uso de drones. Buscan elementos de importancia para la causa.

Hoy 17:47
Peritos trabajando en el lugar

El trabajo de los peritos en el lugar El trabajo de los peritos en el lugar

Bajo la supervisión del Fiscal Coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro, a las 17 horas se dio inicio a tareas de rastrillaje en la zona del cementerio de Termas de Río Hondo, por el caso del femicidio de Ramona Emilia Medina, cuyo cuerpo apareció desmembrado y calcinado en el lugar.

Noticia en desarrollo...

Cementerio de Termas (Recuadro) Cementerio de Termas (Recuadro)

