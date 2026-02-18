Caso Ramona Medina: retomaron tareas de rastrillaje en la zona del cementerio

Un amplio despliegue policial que incluye a efectivos de esta Capital y el uso de drones. Buscan elementos de importancia para la causa.

Hoy 17:47

El trabajo de los peritos en el lugar

Bajo la supervisión del Fiscal Coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro, a las 17 horas se dio inicio a tareas de rastrillaje en la zona del cementerio de Termas de Río Hondo, por el caso del femicidio de Ramona Emilia Medina, cuyo cuerpo apareció desmembrado y calcinado en el lugar.

Noticia en desarrollo...

Cementerio de Termas (Recuadro)