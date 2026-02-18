Ingresar
Buscan intensamente a “Gala”, una gatita blanca perdida en Lomas del Golf

La vieron el pasado 20 de enero. Es muy cariñosa y dócil.

Una familia del barrio Lomas del Golf atraviesa horas de angustia tras la desaparición de su mascota, “Gala”, una gatita blanca de aproximadamente ocho meses de edad, que fue vista por última vez el pasado 20 de enero en la manzana 6 del mencionado complejo habitacional.

Según precisaron sus dueños, se trata de una gata castrada, de pelaje completamente blanco y de carácter muy cariñoso, lo que incrementa la preocupación ante la posibilidad de que se haya desorientado o haya sido resguardada por alguien sin conocer su procedencia; es dócil y suele acercarse con facilidad a las personas.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, solicitan comunicarse de manera urgente a los teléfonos 385-4890498 o 351-4594739. Apelan a la solidaridad de los vecinos y de la comunidad en general para que “Gala” pueda regresar a su hogar.

