El gobierno nacional deja sin subsidio a millones de usuarios de todo el país y habrá aumentos en las tarifas de luz

Con el nuevo esquema de subsidios solamente habrá dos categorías de usuarios residenciales. La medida afecta a todas las provincias del país e impactará en las boletas.

Hoy 06:44

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, estableció un nuevo esquema de subsidios tarifarios para usuarios residenciales, llamado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual impactará en todas las provincias con una baja en la cantidad de hogares que hasta hoy reciben subsidios en el consumo eléctrico.

A partir de la entrada en vigencia de los SEF solo van a existir dos categorías de usuarios residenciales: con subsidio y sin subsidio. Quedan eliminadas las categorías N1, N2 y N3 que están hoy en vigencia. Con esto, millones de usuarios de todo el país quedarán sin el subsidio que daba la Nación.

Además, la selección de los usuarios para la recepción o no de los subsidios lo realizará la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético que depende de la Secretaría de Energía del gobierno Nacional.

El nuevo esquema de subsidio contempla para los usuarios residenciales con subsidio, topes de consumo distintos a los que se aplican en la actualidad, y ahora dependerán además de los meses del año y de la zona bioambiental donde esté emplazado el suministro del usuario.

Las zonas bioambientales fueron definidas por la Norma IRAM N° 11603-2012 y regirá para todas las provincias del país. En Santiago del Estero contempla lo siguiente:

Zona muy cálida: Dptos. Alberdi, Copo, Choya, Figueroa, Juan F. Ibarra, Loreto, Moreno, Robles, San Martín, Sarmiento y Silípica.

Zona cálida: Dptos. Aguirre, Atamisqui, Avellaneda, Banda, Belgrano, Capital, Taboada, Guasayán, Mitre, Ojo de Agua, Quebrachso, Río Hondo, Rivadavia, Salavina, Jiménez y Pellegrini.

Esta nueva disposición del gobierno de Javier Milei literalmente dejará sin subsidios a millones de usuarios a lo largo y ancho de la Argentina. En Santiago del Estero, de acuerdo con criterios de selección elaborados por el Gobierno Nacional, alrededor de 75.000 usuarios dejarán de percibir subsidios nacionales. Usuarios que verán fuertemente aumentado el valor de sus facturas.

La Nación informó que calificarán como beneficiarios de los SEF los hogares inscriptos en el RASE o que se inscriban en el actual ReSEF y cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres canastas básicas, según el INDEC.

Calificarán también como beneficiarios los hogares que tengan un integrante que posea Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP); los hogares que tengan un integrante que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, y el caso de hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Criterios de exclusión

Los principales criterios de exclusión, independientemente del nivel de ingresos, son: Hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos superiores a tres canastas básicas totales (CBT), según el INDEC; hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (excepto si hay un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)). Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más propiedades.

Hogares que posean la Titularidad de una aeronave o embarcación de lujo por al menos un integrante. Hogares en los que se observe Posesión de activos societarios que demuestren capacidad económica.

Recomiendan ahorrar energía para bajar los consumos

A causa de esta nueva disposición del gobierno nacional, por la que millones de usuarios se quedarán sin subsidio nacional, se recomienda hacer un uso medido y cuidado de la energía eléctrica a efectos de disminuir los consumos, teniendo en cuenta lo siguiente:

Aire acondicionado

- No enfriar en exceso seleccionando temperaturas del orden de los 25 º en verano.

- Cuando sea posible, combatir el calor basándose en un simple ventilador.

- Instalar toldos y persianas, que impiden las radiaciones directas del sol en las habitaciones de la vivienda.

- Desconectar el acondicionador cuando no haya nadie en la vivienda o habilitación que se está refrigerando.

Calefacción

a) Verificar el aislamiento de las viviendas:

b) Setear la temperatura de los AA/Calefaccion

- Intentar mantener la temperatura en el hogar alrededor de los 20 º C.

- Para dormir suele ser suficiente una temperatura entre 15 y 17 º C.

c) Buenas costumbres en cuanto a la utilización.

- Para la calefacción el mejor sistema es el gas natural. Los calentadores eléctricos tienen un consumo energético mucho mayor.

- Apagar la calefacción por la noche.

- No encender la calefacción hasta después de haber ventilado la casa y cerrado las ventanas.

Heladera

- Mantener la parte trasera de la heladera limpia y bien ventilada.

- Ubicarla lejos de los focos de calor (sol, horno, calefacción).

- Verificar la estanqueidad de la puerta de la heladera y el congelador.

- No introducir nunca comidas calientes.

- No abrir la heladera inútilmente, y nunca por tiempos prolongados.

Lavarropas

- Funcionar a carga completa.

- Evitar funciones que utilizen agua caliente.

Termotanques eléctricos

- Evitar que estén conectados las 24 hs.

- Conectar solamente momentos antes de cuando se vaya a utilizar el agua caliente.