Brie Larson protagonizará la nueva película de terror "Skeletons"

La producción de Bad Robot, basada en un relato de Philip Fracassi, será distribuida mundialmente por Sony Pictures tras una millonaria adquisición en el EFM.

Hoy 07:15

La actriz Brie Larson encabezará el elenco de ‘Skeletons’, un thriller de terror centrado en un niño que comienza a sospechar que sus padres esconden un inquietante secreto vinculado a la verdadera naturaleza de su madre.

El guion fue escrito por Brian Duffield, conocido por Nadie te salvará, y la dirección estará a cargo de JT Mollner, realizador de Strange Darling. El proyecto es una producción de Bad Robot, la compañía fundada por J. J. Abrams, y está inspirado en un relato corto del escritor Philip Fracassi.

Abrams destacó el trabajo de Duffield y la incorporación de Mollner a la dirección, y señaló que la participación de Larson refuerza el perfil del proyecto como una propuesta de terror que combina elementos emocionales con tensión narrativa.

La película es coproducida por Infrared —subsidiaria de FilmNation Entertainment— y Assemble Media. Su distribución internacional estará a cargo de Sony Pictures, que habría pagado alrededor de 25 millones de dólares por los derechos, en lo que constituye hasta el momento la mayor adquisición realizada en el European Film Market (EFM), evento paralelo al Festival de Berlín.

