Samara Weaving se luce en el tráiler de "Over Your Dead Body"

Jason Segel acompaña a la actriz en esta nueva versión dirigida por Jorma Taccone.

Hoy 07:22

La distribuidora IFC Films presentó el tráiler oficial de ‘Over Your Dead Body’, remake estadounidense de la película noruega El viaje, dirigida originalmente por Tommy Wirkola.

En esta adaptación, Samara Weaving y Jason Segel interpretan a una pareja en crisis que decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada con la intención aparente de recomponer su relación. Sin embargo, ambos ocultan el mismo objetivo: acabar con la vida del otro.

El elenco incluye además a Timothy Olyphant, Juliette Lewis y Paul Guilfoyle. La dirección está a cargo de Jorma Taccone, integrante del grupo The Lonely Island, a partir de un guion firmado por Nick Kocher y Brian McElhaney.

La producción fue realizada por 74 Entertainment, 87North y XYZ Films, con Wirkola como productor ejecutivo. El estreno en salas de Estados Unidos está previsto para el 24 de abril.