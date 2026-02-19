Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 0º
X
Espectaculos

Samara Weaving se luce en el tráiler de "Over Your Dead Body"

Jason Segel acompaña a la actriz en esta nueva versión dirigida por Jorma Taccone.

Hoy 07:22
Samara Weaving

La distribuidora IFC Films presentó el tráiler oficial de ‘Over Your Dead Body’, remake estadounidense de la película noruega El viaje, dirigida originalmente por Tommy Wirkola.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta adaptación, Samara Weaving y Jason Segel interpretan a una pareja en crisis que decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada con la intención aparente de recomponer su relación. Sin embargo, ambos ocultan el mismo objetivo: acabar con la vida del otro.

El elenco incluye además a Timothy Olyphant, Juliette Lewis y Paul Guilfoyle. La dirección está a cargo de Jorma Taccone, integrante del grupo The Lonely Island, a partir de un guion firmado por Nick Kocher y Brian McElhaney.

La producción fue realizada por 74 Entertainment, 87North y XYZ Films, con Wirkola como productor ejecutivo. El estreno en salas de Estados Unidos está previsto para el 24 de abril.

TEMAS Samara Weaving

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Argentinos le ganó sobre el final a Barcelona y dio el primer paso en la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT