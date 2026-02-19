Sebastián Corti solicitó frenar su detención y pidió audiencia para declarar

La defensa del preparador físico presentó un habeas corpus y cuestionó la legalidad de la orden de captura tras la denuncia de Iara Pereyra.

Hoy 07:34

El preparador físico Sebastián Corti, sobre quien pesa un pedido de detención a raíz de una denuncia por presunta violencia de género presentada por su ex pareja Iara Pereyra, solicitó a la Justicia el cese de la orden de captura y la convocatoria a una audiencia para exponer su versión de los hechos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada por sus abogados defensores, Martín Rojas y Martina Magnone, mediante un habeas corpus ingresado ante la Oficina de Gestión y Audiencias. En el escrito, la defensa cuestiona la validez del proceso y sostiene que la persecución penal se habría impulsado sin denuncia directa inicial de la presunta damnificada.

Según el planteo, la primera presentación fue realizada por Paola Soria, madre de Pereyra. Los abogados argumentan que la Fiscalía no habría recepcionado en ese momento una denuncia formal por parte de la joven, lo que —afirman— afectaría los requisitos de validez de la orden de detención. Asimismo, señalan que Pereyra radicó denuncia formal el día 14 del corriente mes, es decir, con posterioridad a la emisión de la orden de captura.

En el escrito también se sostiene que los hechos denunciados se enmarcarían en conflictos interpersonales y de pareja, y se solicita que se fije una audiencia para que Corti pueda brindar su declaración ante la Fiscalía.

De manera paralela, continúa vigente el pedido de captura contra el preparador físico, quien fue acusado por Pereyra de haberla agredido físicamente dentro de un automóvil mientras circulaban por el barrio Primera Junta.

Cabe recordar que Corti ya había estado detenido durante 45 días en el marco de una causa por violencia de género iniciada por su expareja Micaela Basset, y que fue excarcelado el 23 de diciembre bajo condiciones judiciales, entre ellas la de no cometer nuevos delitos. La resolución del habeas corpus quedará a cargo de la Justicia de Género en los próximos días.