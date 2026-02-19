Alerta en la frontera norte de Salta por el brote de Chikungunya en Bolivia

El vecino país cerró pasos fronterizos y reforzó descacharrados masivos. Salta alerta a viajeros febriles y refuerza hospitales, controles y prevención.

Hoy 07:53

La frontera norte de Salta está en alerta sanitaria ante el brote de Chikungunya detectado en Bolivia. Con cierres temporales de pasos fronterizos y descacharrados masivos por parte del país vecino, y ante movimientos de personas por el fin de semana de carnaval pasado, las autoridades provinciales refuerzan controles, camas hospitalarias y prevención.

Hasta la fecha, informa El Tribuno de Salta, se reportaron 47 casos positivos por laboratorio en Bermejo, aunque hay muchos pacientes con síntomas que esperan resultados. Mientras que hasta la semana tres del año, ya se habían reportado un total de 976 casos, cifra 18 veces superior a lo registrado a la misma semana de 2025, con 485 casos confirmados por laboratorio, mientras que a la misma SE del año anterior se había confirmado un caso.

En Salta se registran seis casos de chikungunya, de los cuales cuatro se notificaron en el Departamento San Martín, con antecedentes de viaje a Bolivia. Hasta la fecha, no se tiene confirmados casos de dengue.

"Nosotros ya hace aproximadamente dos, tres semanas que tenemos conocimiento, por eso se viene alertando sobre la situación fronteriza respecto a Chikungunya, porque eso fue lo primero que reportó el país vecino, en la zona de Yacuiba", explicó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, a Radio Salta, y agregó que los casos reportados en Salta corresponden a personas con antecedentes de viaje a Yacuiba, tanto los de Rosario de la Frontera, como los del departamento San Martín.

Cierre temporal de pasos fronterizos en la zona de Bermejo

Desde las 6 de la mañana de ayer, Bolivia implementó el cierre temporal de pasos fronterizos en la zona de Bermejo, que colinda con Orán y Yacuiba, lindante con Salvador Mazza y Tartagal, como parte de los descacharrados masivos destinados a eliminar criaderos de mosquitos. La medida busca que toda la comunidad participe simultáneamente, a diferencia de Argentina, donde los operativos son selectivos por barrio y no interrumpen las actividades habituales.

"El bloqueo es de ellos. No es una metodología que utiliza Argentina. Ellos cerraron el paso fronterizo de su lado", explicó García. La medida, agregó, se limita al día de la actividad, tras lo cual los pasos fronterizos vuelven a la normalidad.

"Me comuniqué con mi par en el departamento Tarija, que me confirmó este aumento en el número de casos. Estamos muy preocupados, motivo por el cual ya estuvo trabajando la doctora Gutiérrez, gerente del hospital de Orán en la frontera", detalló.

De esta manera, ya ejecutan medidas preventivas en los hospitales de Oran y Salvador Mazza y el centro de salud de esta última localidad: refuerzo de camas, insumos, entrega de repelente y recomendaciones de promoción a la comunidad. Para hoy se espera el arribo de una comisión especial del sector de Epidemiología de la Provincia a la zona.

"Reforzamos la premisa de que ante síntomas no hay que automedicarse. Tenemos que saber bien si se trata de dengue que tiene su vacuna o si sigue avanzando Chikungunya que es transmitido por el mismo mosquito pero que tiene características diferentes", aclaró.

García Campos advirtió que, por la cercanía de la frontera, un paciente febril puede llegar a Salta Capital en pocas horas, por lo que se trata de una alerta para todos los servicios de salud provinciales.

Silencio epidemiológico que preocupa

El especialista advirtió sobre la importancia de no subestimar los síntomas. "Nos preocupa que no haya silencio epidemiológico como causa de los feriados. Si hay personas febriles con antecedentes de viaje a zonas donde circulan estas enfermedades transmitidas por mosquitos, deben consultar al médico o a los servicios de salud, porque después va a ser peor", enfatizó.

García también señaló que, tras revisar la guardia epidemiológica de los últimos cuatro días, los casos sospechosos se concentraron en lugares puntuales y no hay nuevas confirmaciones hasta el momento por lo que esperarán estos próximos días si aparecen nuevos casos.

"El silencio epidemiológico es muy importante, y lo que sucede en la frontera nos alarma a todos. Además, se acerca el inicio de clases y hay mucho movimiento de personas de un lado al otro. Esto también pasó por el carnaval, y con la compra de útiles, se incrementa el tránsito de gente, y eso aumenta el riesgo", finalizó García.

Se recomienda a quienes viajaron a Bolivia y presenten fiebre, dolor articular, sarpullido o dolor de cabeza acudir de inmediato al centro de salud sin automedicarse. Además, insta a usar repelente, eliminar recipientes con agua y cubrir brazos y piernas para prevenir picaduras.