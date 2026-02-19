Conmoción en Córdoba por la muerte de una mujer en un violento accidente

La tragedia tuvo lugar sobre la ruta provincial 6, a la altura del camino a Tres Pozos, en el departamento Tercero Arriba. Un hombre de 67 años resultó con heridas graves.

Hoy 08:02

Una mujer falleció el miércoles tras un violento accidente de tránsito registrado en la intersección de la ruta provincial 6 y el camino a Tres Pozos, en jurisdicción del Departamento Tercero Arriba.

Según informaron fuentes policiales, un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el deceso de la víctima, que fue identificada como Hebe Oviedo, de 64 años. La mujer se desplazaba a bordo de un Renault Clio II.

Por causas que se investigan, el vehículo en el que circulaba colisionó contra otro Clio, conducido por un hombre de 67 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, precisa Cadena 3, el conductor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital zonal para su atención.

Personal policial trabajó en el lugar para preservar la escena y ordenar el tránsito, mientras que la Justicia inició las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.