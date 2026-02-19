Con cambios en el texto original, el oficialismo define el futuro de la reforma laboral en Diputados

Para alcanzar el quórum, LLA debió eliminar el artículos de la baja de las licencias por enfermedad. En el espacio aseguran que no aceptará más cambios, pero sectores dialoguistas trabajan en nuevas enmiendas al Fondo de Asistencia Laboral.

El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron alcanzar el dictamen de mayoría y formalizó el pedido de sesión especial para tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

La convocatoria fue emitida alrededor de las 16, en medio del plenario de comisiones donde exponían representantes sindicales y empresariales. El pedido fue impulsado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, con la intención de que el Senado disponga del tiempo necesario para ratificar o modificar los cambios antes del cierre de las sesiones extraordinarias. El objetivo oficial es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma en su discurso del 1 de marzo.

Según indicaron desde el oficialismo y bloques aliados, contarían con entre 132 y 134 diputados para garantizar el quórum, aunque otros sectores consideran que el margen es ajustado. Entre los firmantes del pedido figuran legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID, Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad. La suma de estos espacios alcanzaría los 130 legisladores, apenas uno por encima del mínimo requerido.

El escenario es estrecho y el oficialismo no puede permitirse ausencias. Desde la oposición, la diputada María Teresa García advirtió públicamente sobre el impacto político de dar quórum a la sesión.

En los últimos días, el oficialismo decidió eliminar el artículo 44, vinculado a las licencias médicas, tras cuestionamientos internos y externos. El anuncio fue realizado por Bornoroni antes del inicio de las exposiciones en comisión. No obstante, el bloque mantiene su postura de no introducir cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Sectores de la oposición dialoguista anticiparon que buscarán nuevas modificaciones, especialmente en relación con el FAL. Legisladores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación evalúan impulsar cambios en la redacción del artículo correspondiente.

En caso de prosperar un acuerdo opositor, podría conformarse una mayoría circunstancial para modificar ese punto del proyecto, sumando votos de Unión por la Patria y otros bloques provinciales.

Se estima que la sesión podría extenderse por más de 10 horas, con una eventual votación en la madrugada del viernes. Las sesiones extraordinarias fueron prorrogadas hasta el 28 de febrero, lo que agrega presión al cronograma legislativo.